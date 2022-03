తిశంఖు స్వర్గంలా ఏపీ రాజధాని వ్యవహారం: నాలుగో రాజధాని; ఏపీ ప్రజల్లో కొత్త చర్చ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాజధాని రగడ మరోమారు కొనసాగుతోంది. జగన్ మూడు రాజధానులు నిర్ణయం తీసుకుని మూడు రాజధానులు బిల్లులను చట్టం చేసినా ఆ చట్టాలను తిరిగి ఉపసంహరించుకునే పరిస్థితి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా ఏపీ హైకోర్టు రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధి చేయాలని తీర్పు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో వైసిపి నేతలు కొత్త పాట అందుకున్నారు. 2024 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఉమ్మడి రాజధాని హైదరాబాద్ అంటూ, అప్పటివరకు రాజధాని విషయంలో ఎలాంటి చట్టాలు చేయడానికి లేదన్నట్టు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత ప్రభుత్వం రాజ్యాంగానికి లోబడి వ్యవహరించలేదని, తామే రాజ్యాంగానికి లోబడి పని చేస్తున్నామని వైసీపీ నేతలు వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

The AP capital affair has in dilemma With the latest remarks made by Botsa Satyannarayana that Hyderabad is the joint capital of AP and Telangana, there will be a new debate among the AP people on the capital.