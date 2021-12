నేనున్నా.. ధైర్యంగా ఉండండి; కడప జిల్లాలో వరద బాధితులకు జగన్ భరోసా; ఒకరికి అవుట్ సోర్సింగ్ జాబ్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం వై ఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి రాయలసీమ వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్నారు.ఇటీవల కురిసిన వర్షాల వరదలో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న గ్రామాలలో ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి పర్యటన కొనసాగుతుంది. మొదటి రోజు కడప, చిత్తూరు జిల్లాలో సీఎం జగన్ పర్యటన కొనసాగనుంది. రెండవ రోజు చిత్తూరు నెల్లూరు జిల్లాలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో జగన్ పర్యటన కొనసాగనుంది.

English summary

CM Jagan will visit flood affected areas in Kadapa district. Jagan, who was talking to flood victims in Rajampeta, Pulputhur and Mandapally, said he was there and assured the flood victims to be brave. jagan gave an outsourcing job to flood victim.