AP Covid Ex-gratia: కరోనా మృతుల కుటుంబాలకు 50 వేల రూపాయల పరిహారం చెల్లింపుకు ఉత్తర్వులు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా సెకండ్ వేవ్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహమ్మారి బీభత్సం సృష్టించింది. కరోనా మహమ్మారి బారిన పడి వేల సంఖ్యలో ప్రజలు మృత్యువాత పడ్డారు. ఎన్నో కుటుంబాలు తమ వారిని కోల్పోయి నేటికీ తీవ్ర ఆవేదనతో ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ సమయంలో ఏపీ సర్కార్ అనేక చర్యలు చేపట్టింది. ఇప్పటికీ రాష్ట్రంలో కరోనా నివారణ చర్యలు చేపడుతూనే ఉంది. ఇదే సమయంలో కరోనా మృతుల కుటుంబాలకు ఊరట కలిగించే వార్తను ఏపీ సర్కార్ చెప్పింది.

The AP govt has issued key directives on assistance to corona affected families. The AP govt has issued orders to pay an ex-gratia of Rs 50,000 to the families of the corona victims. Issued orders to pay this amount with in two weeks form the date of application