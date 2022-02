గంజాయి, డ్రగ్స్, ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ పై ఉక్కుపాదం; నమ్మకం నిలబెట్టుకుంటా: ఏపీ డీజీపీ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నూతన డీజీపీగా కసిరెడ్డి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. మాజీ డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ నుండి ఆయన తన బాధ్యతలను స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా గౌతం సవాంగ్ నూతన డిజిపికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఏపీ డీజీపీ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం కసిరెడ్డి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ నాపై నమ్మకం ఉంచి డిజిపిగా అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నానని వెల్లడించారు.

Rajendranath Reddy, the newly-appointed AP DGP, said he would crack down on cannabis, drugs and red sandalwood smuggling and maintain the trust placed in him.