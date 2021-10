ఏపీలో డ్రగ్స్ దుమారం : టీడీపీ నేత ధూళిపాళ్ళ నరేంద్రకు కాకినాడ పోలీసుల నోటీసులు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ వ్యవహారం పెద్ద దుమారంగా మారింది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. ఇక తాజాగా టిడిపి సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర కు కాకినాడ పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. డ్రగ్స్ వ్యవహారంలో టిడిపి సీనియర్ నేత దూళిపాళ్ల నరేంద్ర చేసిన ఆరోపణలకు, ఏపీ ప్రభుత్వంపై చేసిన విమర్శలకు వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసుల్లో పోలీసులు కోరారు.

డ్రగ్స్ గుజరాత్ లో దొరికాయని ప్రధాని మోడీకి లింక్ పెడతారా? జగన్ కు డ్రగ్స్ అంటగట్టటంపై హోం మంత్రి సీరియస్!!

English summary

Kakinada police have issued notices to Dhulipalla Narendra . In the notices, the police sought an explanation for the allegations made by TDP senior leader Dulipalla Narendra in the drugs affair and his criticism on the AP govt.