బీజేపీ నేతలకు అస్త్రంగా ఏపీ ఆర్ధిక వ్యవస్థలో లోపాలు .. బుగ్గనకు బీజేపీ నేత లంకా దినకర్ సూటి ప్రశ్నలు !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంపై సమరానికి ఏపీ ప్రతిపక్ష పార్టీలు సై అంటున్నాయి. ఏ మాత్రం చిన్న అవకాశం దొరికినా ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆర్థిక పరిస్థితిపై పయ్యావుల కేశవ్ గవర్నర్ కు లేఖ రాయడం, ఆ తర్వాత చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధానికి తెరతీశాయి. ఈ క్రమంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో లోపాలను టార్గెట్ చేస్తూ ఏపీ బీజేపీ నేతలు సైతం ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ ను టార్గెట్ చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది.

లెక్కలు అడిగితే బుర్ర కథలు చెప్తారేం, వదిలిపెట్టం, కేంద్రానికి లేఖ రాస్తాం : బుగ్గనపై పయ్యావుల ధ్వజం

English summary

BJP leader Lanka Dinkar has opened fire on Finance Minister Buggana Rajendranath, says that the state is in debt as per the rules, has ridiculed it as the mantra of finance or the mantra of debt exploration. He opined that the future would be catastrophic with the loans made by the state government for lentils. Lanka Dinkar believes that the current situation is serious and there is a danger that it will become more serious and dire in the near future.