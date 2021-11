జగన్ సర్కార్ కు ఉద్యోగుల డెడ్ లైన్-రేపటిలోగా పీఆర్సీ ప్రకటించకపోతే-భవిష్యత్ కార్యాచరణ

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో ఉద్యోగులకు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల అమలు విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని ఉద్యోగులు మండిపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా తాము కోరుతున్న పీఆర్సీ విషయంలో కనీసం నివేదిక కూడా ఇవ్వకుండా ఆలస్యం చేయడంపై ఆగ్రహంగా ఉన్న ఉద్యోగులు.. రేపటిలోగా నివేదిక ఇచ్చి తీరాలని సర్కార్ కు డెడ్ లైన్ పెట్టారు. బుధవారం లోగా నివేదిక ఇవ్వకపోతే భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం రేపుతున్నాయి.

English summary

andhrapradesh goverment employees has put wednesday deadline to the govt for prc report, and warns future course of action if not submitted in given time.