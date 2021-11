అమెజాన్ నూ వదలని ఏపీ గంజాయి గుప్పు ... ఆన్ లైన్ దందా; షాకింగ్ నిజాలు చెప్పిన మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం గంజాయికి అడ్డాగా మారుతోందా?దేశంలో ఎక్కడ గంజాయి పట్టుబడిన దాని మూలాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే ఉంటున్నాయా? విశాఖ నుంచి భారీ నెట్వర్క్ గంజాయి స్మగ్లింగ్ కు పాల్పడుతుందా? ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా విక్రయాలు సాగించే స్థితికి ఏపీ గంజాయి చేరుకుంది అంటే సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉన్నట్టేనా? దేశవ్యాప్తంగా ఇబ్బడిముబ్బడిగా పట్టుబడుతున్న గంజాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుండి తరలించిన అక్రమ గంజాయి కావడం ఆందోళన కలిగిస్తుందా?అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

The Visakha Ganja is reaching out to across the country through e-commerce giant Amazon. Police have nabbed two cannabis smugglers in Madhya Pradesh and brought the matter to light. Police have issued notices to Amazon,Amazon responded to this.