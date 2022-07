చేతులు లేకున్నా ఎమ్మెల్యే సీతక్క బొమ్మగీసిన ఏపీ బాలిక.. భావోద్వేగానికి గురైన సీతక్క!!

Andhra Pradesh

ములుగు ఎమ్మెల్యే సీతక్క ఈ పేరు తెలియని వారుండరు. గతంలో కరోనా లాక్ డౌన్ సమయంలో మారుమూల గిరిజన గ్రామాలకు ఏపీ, తెలంగాణ అన్న తేడా లేకుండా వంద కిలోమీటర్లు కాలినడకన ప్రయాణించి ఎంతోమందికి నిత్యావసరాలు అందించి బాసటగా నిలిచారు. ప్రజా ప్రతినిధి అనే పదానికి నిజమైన అర్థం చెప్పారు. ఇక ఇప్పుడు తాజాగా కురిసిన వర్షాలు, వరదలతో ముంపుకు గురైన ప్రాంతాలలో పర్యటిస్తూ ముంపు బాధితులకు నేనున్నానంటూ అండగా నిలబడుతున్నారు. ప్రజల కోసం పని చేసే నాయకురాలిగా సీతక్క ప్రజల మనసుల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్నారు.

English summary

Swapnika, a girl from AP Srikakulam, drew the picture of MLA Seethakka despite having no hands. Seethakka, who was emotional, said that she is moving forward in public service after the love of swapnika.