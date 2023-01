అప్పుడు జగన్ కు ఇచ్చినవే..? ఇప్పుడు లోకేష్ కూ.. ఏపీ సర్కార్ క్లారిటీ ఇదే..!

ఏపీలో టీడీపీ యువనేత నారా లోకేష్ యువగళం పాదయాత్రకు సిద్ధమవుతున్నారు. దీని కోసం వైసీపీ సర్కార్ ఇచ్చిన అనుమతులపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఇవాళ క్లారిటీ ఇచ్చింది.

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో టీడీపీ యువనేత నారా లోకేష్ పాదయాత్రకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. ఎల్లుండి చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నుంచి లోకేష్ యువగళం పేరుతో పాదయాత్ర మొదలుపెట్టబోతున్నారు. అదే రోజు కుప్పంలో బహిరంగసభకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అయితే పాదయాత్రతో పాటు బహిరంగసభకు పోలీసులు విధించిన ఆంక్షలపై విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఇవాళ వీటిపై క్లారిటీ ఇచ్చింది.

English summary

ap govt on today clarified on permissions to nara lokesh padayatra and said that those are given according to supreme court guidelines.