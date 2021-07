ఏపీలో పదో తేదీ వచ్చినా జీతాల్లేవ్-ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల గగ్గోలు-రెండురోజుల్లో ఇస్తామన్న బుగ్గన

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో నెలకొన్న ఆర్ధిక సంక్షోభం ప్రభావం క్రమంగా ఉద్యోగులు, పింఛనర్లపై పడుతోంది. గతంలో ఒకటో తేదీన ఠంచనుగా జీతాలు, పింఛన్లు అందుకునే ఉద్యోగులకు ఈసారి పదో తేదీ వచ్చినా ఇంకా పూర్తి స్ధాయిలో చెల్లింపులు జరగలేదు. దీంతో ఉద్యోగులు, పింఛనర్లు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. ఏపీకీ గతంలో సీఎస్ గా పనిచేసిన ఒకాయన నిన్నటి వరకూ ఎదురుచూసి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మెసేజ్ లు పెట్టేవరకూ వ్యవహారం వెళ్లింది. చివరికి అది కాస్తా ప్రభుత్వం దృష్టికి రావడంతో ఆయనకు నిన్న సాయంత్రం జమ చేశారు.

English summary

government employees and pensioners in andhrapradesh not yet get their monthly salaries and pensions as of today as of the state govt gone under deep financial crisis.