కరోనా ఆందోళనతో ఏపీ ప్రభుత్వం హై అలెర్ట్; మంత్రి విడదల రజిని కీలక ఆదేశాలు!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రపంచవ్యాప్తంగా మళ్లీ కరోనా అలజడి రేగుతోంది . కరోనా వైరస్ కొత్త వేరియంట్ బిఎఫ్ 7 కలకలం రేపుతున్న క్రమంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అప్రమత్తం అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే కేంద్రం కరోనా జాగ్రత్తలు పాటించాలని అన్ని రాష్ట్రాలను అప్రమత్తం చేసింది. దీంతో కేంద్రం సూచనలతో అప్రమత్తమైన ఏపీ ఆరోగ్యశాఖ ముందస్తుగా ఏర్పాట్లను చేపడుతోంది.

English summary

AP government has been on high alert due to Corona concern. Minister Vidadala Rajini gave important instructions to the medical department officials.wants to be ready to face the new variant Corona Omicron BF7.