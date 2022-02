Andhra Pradesh

కరోనా నియంత్రణలోకి రావటంతో ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డిసెంబర్ లో కరోనా థర్డ్ వేవ్ కారణంగా పెద్ద సంఖ్యలో కేసులు నమోదు అవుతున్న సమయంలో ప్రభుత్వం కరోనా ఆంక్షలు అమలు చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అప్పటి నుంచి రాత్రి 11 గంటల నుంచి తెల్లారి 5 గంటల వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాత్రి కర్ఫ్యూ అమలు చేసారు. అదే సమయంలో కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ అమలు చేయాలని జిల్లా యంత్రాంగాన్ని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. థియేటర్లలో 50 శాతం సీటింగ్ అమలు... షాపింగ్ మాల్స్ లో సామాజిక దూరం...అదే విధంగా మాస్కు వినియోగించని వారికి జరిమానా నిర్ణయాలు అమలు చేసింది.

English summary

AP Govt decided to lift the night curfew in the state, but covid protocol to implement in the state. CM directed to complere the recuritment in health deptmt.