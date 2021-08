తెలంగాణాను వదిలిపెట్టని ఏపీ, కృష్ణా రివర్ బోర్డుకు షాకింగ్ లేఖ, నదీ జలాల పంపిణీపై ట్విస్ట్ !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య నదీ జలాల పంచాయితీ కొనసాగుతూనే ఉందా? తాజాగా కృష్ణానది జలాల పంపిణీపై ఏపీ రాసిన లేఖతో తెలంగాణ నీటి వాటాకు చెక్ పెట్టాలని నిర్ణయించిందా? ఇప్పటికే అనేక మార్లు ఏపీ సర్కార్ శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు వద్ద తెలంగాణ రాష్ట్రం చేపట్టిన విద్యుదుత్పత్తిపై కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు అనేక ఫిర్యాదులు చేసిన క్రమంలో నదీజలాల విషయంలో తెలంగాణ సర్కారును టార్గెట్ చేస్తోందా ? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల జగడం సమసిపోలేదు అన్న సంకేతం తాజా పరిణామాలతో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది.

Recently, the AP government once again wrote a letter to the Krishna Board on the distribution of Telangana river water. In the letter, the Ap blamed the Telangana government's attitude towards the distribution of Krishna waters. The Krishna tribunal had earlier made water allocations to the two states, the AP government said in a letter. The AP government also clarified in the letter that the project-wise water allocation is still pending before the tribunal and said that the 50:50 formula proposed by Telangana at such a time was not reasonable. AP asking for 70 per cent allocation to ap, and 30 per cent for Telangana water share.