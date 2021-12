మూడేళ్లతర్వాత జగన్ పరిపాలన బాగోలేదని బిజెపికి గుర్తొచ్చిందా: ఉనికి కోసమే సభ: మంత్రి బొత్సా విసుర్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రజాగ్రహ సభ నేపధ్యంలో అధికార వైసీపీకి, బీజేపీకి మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతుంది. ఒకర్ని మించి ఒకరు పదునైన విమర్శనాస్త్రాలను సంధిస్తున్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజా క్షేత్రంలో ఎండగట్టటం కోసం బీజేపీ సభను నిర్వహిస్తుంటే బీజేపీ సభపై వైసీపీ నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు.

ప్రజాగ్రహ సభ ఆరంభం మాత్రమే; సభ ప్రారంభానికి ముందే వైసీపీ, టీడీపీకి భయం: ఎంపీ సీఎం రమేష్

English summary

Botsa Satyannarayana was angry at the BJP-organized Prajagraha Sabha, saying the BJP had now remembered that the Jagan administration was not good after three years. Only the BJP is going to do that for the sake of existence.