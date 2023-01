అలా జరిగితే వాలంటీర్లకు రూ.15 వేలు ? జరగకపోతే ఉద్యోగాలు ఊస్ట్ ! మంత్రి విశ్వరూప్ హింట్.. !

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక సంక్షేమ పథకాలు లబ్దిదారుల ఇళ్లకు చేర్చేందుకు వాలంటీర్ల వ్యవస్ధను ఏర్పాటు చేసింది. ముఖ్యంగా పెన్షన్లు ఇళ్లకు వెళ్లి అందించడం, సర్వేలు చేయడం, లబ్దిదారుల్ని ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా ఉంచడం వీరి పనులు. అయితే ఇంత చేస్తున్నా రాష్ట్రంలో విపక్షాల నుంచి వైసీపీకి గట్టి పోటీ ఎదురవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో వాలంటీర్లకు మంత్రి విశ్వరూప్ ఓ ఆఫర్ తో కూడిన హెచ్చరిక చేశారు. త్వరలో ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో మంత్రి గారి ఆఫర్ కమ్ హెచ్చరికపై చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

ap minister viswaroop has given hint that volunteers in the state will continue and their honororium hiked to 15k if ysrcp comes to power again and they will have been removed if not comes again.