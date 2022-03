ముందస్తుపై జగన్ మళ్లీ సంకేతాలు ? బడ్డెట్ తీరు, కేబినెట్ ప్రకటనతో-విపక్షాల ఉక్కిరిబిక్కిరి

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వాధినేత వైఎస్ జగన్ తీసుకుంటున్న డైనమిక్ నిర్ణయాలు ఇప్పుడు విపక్షాలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. వైసీపీ నేతలు ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్లబోమని ఎంత మొత్తుకుంటున్నా విపక్ష టీడీపీ, బీజేపీ మాత్రం ముందస్తులో భాగంగానే ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ఉంటున్నాయని చెప్తున్నాయి. తాజాగా ఏపీ బడ్జెట్, త్వరలో కేబినెట్ విస్తరణ ప్రకటన కూడా ఇందులో భాగంగానే విపక్షాలు అనుమానిస్తున్నాయి.

English summary

opposition parties like tdp, bjp and janasena in andhrapradesh is seems to be preparing for pre polls in andhrapradesh with cm jagan's sudden decisions.