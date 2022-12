APలో KCRకు, BRSకు మొదటికే మోసం?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కాస్తా భారత రాష్ట్ర సమితిగా మారింది. దీంతో పది సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ సెంటిమెంట్ తో రాజకీయం చేస్తూ లాభపడుతూ వచ్చిన కేసీఆర్ తాజాగా దాన్ని అటకెక్కించారు. జాతీయ విధానంతో, జాతీయ సమస్యల పరిష్కారం కోసం పార్టీ ముందుకు పయనిస్తుందని ప్రకటించారు. ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్లినా ఇబ్బంది లేదుకానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో ఆయన ఎలా వ్యవహరించబోతున్నారు? అనేది రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్కంఠగా మారింది.

English summary

Currently, there are reports that KCR has also decided to strengthen the party in Maharashtra after Telangana.