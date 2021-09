ఏపీ తెలంగాణా విద్యుత్ బకాయిల రగడ : తెలంగాణా బకాయిల కోసం కోర్టు మెట్లెక్కిన ఏపీ ; ఎవరివాదన వారిదే !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య ఒక్క వాటర్ వార్ మాత్రమే కాదు విభజన పంచాయితీలు చాలానే ఉన్నాయి. ఆర్టీసీ ఆస్తుల విషయంలో, తెలుగు అకాడమీ ఆస్తుల విషయంలో, అనేక శాఖలకు సంబంధించి తెలంగాణలో ఉండిపోయిన ఆస్తుల విషయంలో ఏపీకి రావాల్సిన వాటాలపై వివాదం కొనసాగుతోంది. తెలంగాణా ప్రభుత్వం మా రాష్ట్రంలో ఉన్నవి మావే అని వాదన వినిపిస్తుంటే, ఏపీ ప్రభుత్వం విభజన చేసిన సమయంలో కేంద్రం పంపకాలు చేసిన తమ వాటాలు తమకు కావాలని తెలంగాణా సర్కార్ ను అడుగుతుంది. కానీ తెలంగాణా ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవటం, విభజన నాటి ప్రభుత్వం కేంద్రంలో లేకపోవటంతో ఏపీకి ఈ సమస్యలను పరిష్కరించటం పెద్ద తలనొప్పిగా తయారైంది.

జగన్ సర్కార్ పై పోరులో గేరు మార్చిన టీడీపీ.. అన్ని డైరెక్షన్లలో చంద్రబాబు వ్యూహాత్మక దాడి !!

English summary

The AP government has filed a petition in the Telangana High Court targeting the Telangana government, demanding immediate release of over Rs 6,000 crore from the Telangana government. In their petition, the AP government said that the Telangana government owes Rs 3,441 crore to the state of Andhra Pradesh for supplying power to Telangana and also has to pay Rs 2,841 crore in interest by June 2017. The AP government had said in its petition that despite supplying power to the state under the Partition Act, the state of Telangana had not paid the bills due to the AP.