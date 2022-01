విజయవాడ-బెంగళూరు ప్రయాణీకులకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బంపర్ ఆఫర్; అందులో చిన్న ట్విస్ట్ ఏంటంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రయాణికులకు ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుండి బెంగళూరుకు ప్రతినిత్యం ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రయాణికులు ప్రయాణం చేస్తున్న క్రమంలో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఏపీలోని ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. విజయవాడ బెంగళూరు మధ్య నడిచే వెన్నెల స్లీపర్, అమరావతి ఏసీ బస్సులలో ప్రయాణం చేసేవారికి టికెట్ చార్జీలలో రాయితీని ఇవ్వనున్నట్లుగా ప్రకటించింది.

English summary

APSRTC has announced a 20 per cent ticket discount on Vennela Sleeper and Amravati AC buses plying between Vijayawada and Bangalore. However, the concession will not apply from Bangalore on Friday and Vijayawada on Sunday.