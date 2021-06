ఏపీలో దాడులు జరగని రోజు, విధ్వంసం లేని ప్రాంతం ఉందా ? రాజారెడ్డి కత్తుల రాజ్యాంగం అమల్లో : అచ్చెన్న ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు ఏపీలో వరుసగా టిడిపి నేతలపై జరుగుతున్న దాడులపై నిప్పులు చెరిగారు. ఒకప్పుడు అభివృద్ధిలో ముందుకు దూసుకుపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఇప్పుడు అకృత్యాలకు దారుణాలకు చిరునామాగా మారుస్తున్నారని మండిపడ్డారు. చిత్తూరు జిల్లాలో టిడిపి నేతపై వైసీపీ నేతలు మారణహోమం సృష్టించారు అని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన ఆయన, దాడికి పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకునే వరకు వెనక్కి తగ్గేది లేదని స్పష్టం చేశారు.

English summary

Atchannaidu has lashed out at the ongoing attacks on TDP leaders in AP. He lamented that AP, is now being turned into an address for atrocities. He lamented YCP leaders had attacked on TDP leader in Chittoor district .