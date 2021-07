దేవినేనికి ప్రాణహాని ; జైల్లో ఉన్న ప్రత్యర్ధులను హతమార్చిన చరిత్ర వైసీపీది : అచ్చెన్న, గోరంట్ల ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కొండపల్లి అక్రమ మైనింగ్ వ్యవహారం, అక్కడ జరిగిన దేవినేనిపై దాడి ఘటన, ఆపై జరిగిన పరిణామాలు, నమోదైన కేసులతో ప్రస్తుతం రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్ లో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న దేవినేని ఉమాకు ప్రాణహాని ఉందని టిడిపి నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. దేవినేని ఉమాకు హాని చేసే ఉద్దేశంతోనే జైలు సూపరింటెండెంట్ ను అకస్మాత్తుగా మార్చారని టిడిపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు, గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి ఆరోపిస్తున్నారు.

English summary

TDP leaders allege that Devineni Uma, who is currently a remand prisoner in Rajahmundry Central Jail, is facing life threats in connection with the Kondapalli illegal mining case. TDP state president Atchannaidu and Gorantla Butchaiah Choudhary allege that govt abruptly changed the jail superintendent with the intention of harming Devineni Uma. YCP leaders have been accused of having a history of killing opponents in jails.