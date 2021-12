మూడు రాజధానులకు మూడు ఇటుకలైనా పెట్టారా? బ్రిటీష్ నియంతపాలన 2.0లా జగన్ రెడ్డి పాలన: అచ్చెన్న ఆగ్రహం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై, జగన్ సర్కార్ పాలనపై టిడిపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుతున్న వారిపై ఆంక్షలు విధిస్తున్నారని, నిర్బంధాలకు గురిచేస్తున్నారని, సంకెళ్లు వేస్తున్నారని మండిపడిన అచ్చెన్నాయుడు జగన్ పాలనలో ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రం ఏ విధంగానూ అభివృద్ధి చెందలేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

టీడీపీనేతలు నిమ్మల, చింతమనేని గృహనిర్బంధం.. ఉద్రిక్తత; జగన్ పాలనపై టీడీపీ నిప్పులు

English summary

Atchannaidu was incensed that the YSRCP was creating obstacles for Amaravati meeting. Atchannaidu fires on jagan's three capitals and polavaram compensation. He was outraged that the British dictatorship 2.0 was ruled by Jagan Reddy.