బాలకృష్ణ ఇంటిపై కాదు, రాష్ట్రాన్ని లూటీ చేస్తున్న జగన్ ఇంటిపై దాడి చెయ్యండి: అచ్చెన్నాయుడు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

హిందూపురం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ ఇంటిపై వైసీపీ కార్యకర్తలు దాడికి ప్రయత్నం చేసిన ఘటనపై ఏపీ టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కింజారపు అచ్చెన్నాయుడు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. బుధవారం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన హిందూపురం అభివృద్ధిపై స్థానికులు వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే దానికి సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. అభివృద్ధిని మరిచిపోయి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేస్తున్న సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంటిపై దాడి చేయాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.

English summary

TDP state president Atchannaidu has condemned the attack by YSRCP activists on the house of Hindupuram MLA Balakrishna. Atchannaidu called on the YSRCP ranks to attack Jagan's house which is looting the state.