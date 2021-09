చంద్రబాబు ఇంటిపై దాడి : వైసీపీ గూండాలతో జగన్ తాలిబన్ పాలన; అచ్చెన్నతో పాటు టీడీపీ ఫైర్

Andhra Pradesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటిని వైసీపీ నేతలు ముట్టడించే ప్రయత్నం చేశారు. కోడెల శివప్రసాద్ వర్ధంతి నాడు అయ్యన్న పాత్రుడు చేసిన వ్యాఖ్యలతో వైసీపీ నేతలు చంద్రబాబు ఇంటి వద్దకు చేరుకొని ఆందోళనకు దిగటంతో చంద్రబాబు ఇంటి దగ్గర ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది . సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని, చంద్రబాబు టిడిపి నేతలను రెచ్చగొట్టి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయిస్తున్నారని, చంద్రబాబు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తూ పెడన ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్ ఆధ్వర్యంలో వైసీపీ నేతలు చంద్రబాబు ఇంటి ముందు బైఠాయించి ఆందోళనకు దిగారు.

English summary

The TDP leaders alleged that the YCP gangs who broke into Chandrababu's house attacked the tribe and pelted stones at the obstructing TDP leaders. TDP state president Atchannaidu, JC Prabhakar Reddy, GV Anjaneyulu, Sridhar and Raula flagged that the YCP gang attack was atrocious. CM Jaganmohan Reddy was incensed that the state was making Afghanistan law. YCP leaders are behaving like talibans,and angry on the attack was a heinous act.