చెత్తపై పన్నేంటి, చెత్త నా ..... ; డ్రైనేజీలు, టాయిలెట్స్ పై పన్నులా.. తుగ్లక్ జగన్ అంటూ అయ్యన్న ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి రెండున్నరేళ్ల పాలనపై టిడిపి నేతలు నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. జగన్ పాలనలో ప్రజలపై పన్నుల భారం తప్ప ఒరిగిందేమీ లేదని ద్వజమెత్తారు. ప్రజల జీవన ప్రమాణాల పెంపు కోసం, ఆదాయం పెంచటం కోసం జగన్ సర్కార్ చేసిందేమీ లేదని మండిపడుతున్నారు. రాష్ట్రాన్ని అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టి ప్రజలపై పన్నుల భారం మోపుతున్నారని నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. ఇక తాజాగా టిడిపి సీనియర్ నేత అయ్యన్నపాత్రుడు నర్సీపట్నం ప్రజలకు తుగ్లక్ ముఖ్యమంత్రి వేస్తున్న పన్నులను కట్టొద్దు అని పిలుపునిచ్చారు.

English summary

It is known that Jagan govt has decided to increase property tax in AP. In this context, the former TDP minister deserves to be outraged over the exorbitant taxes raised and the decision taken by Jagan like tuglaq. A senior TDP leader called on the people of Narsipatnam to stop paying the Tughlaq taxes on garbage, tax on drainages, water supply and toilets.