నత్తి పకోడికి ఒక ఉద్యోగం రిజర్వ్ చెయ్యి జూమాంజి; జగన్, సాయిరెడ్డిపై అయ్యన్నపాత్రుడు వ్యంగ్యం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డికి టిడిపి నేత మాజీ మంత్రి అయ్యన్నపాత్రుడు ట్విట్టర్ వేదికగా విజయసాయి రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఎదురు దాడి చేశారు. వైసిపి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న జాబ్ మేళా పై సెటైర్లు వేసిన అయ్యన్నపాత్రుడు వైసీపీ నిర్వహిస్తున్న జాబ్ మేళాలో సాయిరెడ్డికి, జగన్ కు రెండు ఉద్యోగాలు రిజర్వు చేసుకోవాలంటూ సెటైర్లు వేశారు.

English summary

Ayyannapatrudu attacked YSRCP MP Vijayasai Reddy on Twitter. Ayyannapatrudu, who had satirized the job melas organized by the YSRCP, said that two jobs should be reserved for VijayaSai reddy and ys Jagan.