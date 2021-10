Badvel by-poll: బయట వ్యక్తులతో దొంగ ఓట్లు ..పోలింగ్ లో రగడ, పలు చోట్ల ఘర్షణలు, ఫిర్యాదులు !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కడప జిల్లా బద్వేలు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. ఉదయం 7 గంటల నుండి రాత్రి ఏడు గంటల వరకు పోలింగ్ కొనసాగనుంది.కరోనా ప్రోటోకాల్ నేపథ్యంలో సామాజిక దూర నిబంధనలు పాటిస్తూ బద్వేల్ ఉపఎన్నికల పోలింగ్ ను కొనసాగిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఈరోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటల వరకు బద్వేలు ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ 10.49 శాతం నమోదయినట్లుగా తెలుస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ కూడా 9 గంటల వరకు 10.50% నమోదైనట్లు గా సమాచారం.

English summary

Badwell Assembly constituency by-election polling is in turmoil. In Atluru, women tried to cast their fake votes. Congress candidate Kamalamma exercised her right to vote. The Congress and the BJP are impatient with the YCP.