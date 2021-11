అమరావతి రైతుల పాదయాత్రకు బండి సంజయ్ మద్దతు; ఏపీ రాజధాని పోరాటంలో బీజేపీ మార్క్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఏకైక రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలి అని అమరావతి ప్రాంత రైతులు 700 రోజులకు పైగా ఆందోళన చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఏపీ సీఎం జగన్ తీసుకున్న మూడు రాజధానులను వ్యతిరేకిస్తూ వారు ఆందోళన బాట పట్టారు. రాజధాని అమరావతి కోసం తాము భూములను త్యాగం చేశామని, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసమే తమ భూములను ఇచ్చామని చెప్తున్న అమరావతి ప్రాంత రైతులు జగన్ నిర్ణయాన్ని మార్చుకోవాలని ఉద్యమం కొనసాగిస్తున్నారు.

English summary

Bandi Sanjay, expressed his support to the amaravati farmers who are doing padayatra for capital.Bandi Sanjay from Telangana is also reported to be going near to farmers of Amaravati soon to express his support to the farmers.