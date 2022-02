ఏపీలో భీమ్లా నాయక్ సినిమా కష్టాలు: మైలవరం,ఇంకొల్లులో థియేటర్ల మూసివేత; నిరాశలో పవన్ ఫ్యాన్స్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భీమ్లా నాయక్ సినిమా మేనియా కొనసాగుతుంది. పవర్ స్టార్, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన సినిమా కావడంతో ఈ సినిమాను చూడాలని అభిమానులు రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ఉన్నారు. ఇంతకు ముందు పవన్ కళ్యాణ్ వకీల్ సాబ్ సినిమా సూపర్ హిట్ కావడంతో ఇప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని సినిమా చూడడం కోసం ఫాన్స్ ఉత్సాహంతో థియేటర్లకు వెళ్తున్నారు. ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తప్ప మిగిలిన అన్ని చోట్ల భీమ్లా నాయక్ సినిమా విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతుంది.ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రం భీమ్లా నాయక్ సినిమాకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.

నాడు ముద్దులు పెట్టిమరీ ఉద్యోగాల హామీ ఇచ్చారు.. ఎన్ని ఉద్యోగాలిచ్చారు జగన్: పవన్ కళ్యాణ్

English summary

Bheemla Nayak film is facing problems with jagan govt decision in AP. The theaters in Mylavaram and Inkollu were closed as Jagan govt told them to sell tickets according to the old G.o35. Pawan fans are disappointed with this.