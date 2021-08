జగన్ సర్కార్ కు హైకోర్టు మరో షాక్- పీడీ యాక్ట్ బోర్డుపై -విపక్షాలకు ఊరట-మోడీ బాటలోనే ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ సర్కార్ తీసుకున్న మరో కీలక నిర్ణయానికి హైకోర్టు చెక్ పెట్టింది. రాష్ట్రంలో విపక్షాలను టార్గెట్ చేసేందుకు వీలుగా పీడీ యాక్ట్ పై నమోదైన కేసుల సమీక్షా మండలిని తమకు నచ్చినట్లుగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని హైకోర్టు తప్పుబట్టింది. అడ్వైజరీ బోర్డులో ఛైర్మన్ తో పాటు ఇద్దరు సభ్యులు ఉండాల్సిందేనని తేల్చిచెప్పింది. అదే సమయంలో ఇప్పటికే ప్రభుత్వం జారీ చేసిన మూడు పీడీ యాక్ట్ ఉత్తర్వుల్ని సైతం హైకోర్టు రద్దు చేసింది. దీంతో పీడీ యాక్ట్ అడ్వైజరీ బోర్డుపై జగన్ సర్కార్ కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్లయింది.

English summary

andhrapradesh high court has rejected ysrcp govt's proposal to form pd act advisory board with two members and says it will be compraised of a chairman and two members.