రక్తికట్టని వైజాగ్ స్టీల్ డ్రామా- పవన్-బీజేపీ భారీ ప్లాన్- అదను చూసి బయటపెట్టే వ్యూహం

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో 2024 ఎన్నికలే లక్ష్యంగా పొత్తు కుదుర్చుకున్నట్లు గతంలో ప్రకటించిన బీజేపీ, జనసేన పార్టీలు ఆ దిశగానే అడుగులు వేస్తున్నాయి. ప్రత్యర్ధి పార్టీలు, ప్రజలు ఏమనుకున్నా ఫర్వాలేదు కానీ తమ రాజకీయం మాత్రం తాము కొనసాగిస్తానే లక్ష్యాన్ని అందుకుంటామన్న భావనలో ఉన్న ఇరు పార్టీలు.. ఇప్పుడు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో వ్యవహరిస్తున్న తీరు వారి ప్రయోజనాల్ని నెరవేరుస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ.. జనం చెవిలో మాత్రం పూలుపెట్టేందుకు బాగా ఉపయోగపడుతోంది. అదే సమయంలో కేంద్రానికి భయపడి వైసీపీ, టీడీపీ నోరెత్తని వైనం కూడా ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.

English summary

bjp and janasena in andhrapradesh seems to be playing doube game over vizag steel plant privatisation as saffron party maintain silence on pawan kalyan's fight against this.