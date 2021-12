Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విజయనగరంలోని రామతీర్థం బోడికొండపై కోదండ రామాలయం శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో జరిగిన ఘటనపై బీజేపీ నేత విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి స్పందించారు. రామతీర్థం లో చోటుచేసుకున్న ఘటన హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా ఉందని ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనకు అధికార వైసీపీ ప్రతిపక్ష టీడీపీలు బాధ్యత వహించాలని బీజేపీ నేత విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

BJP leader Vishnu Vardhan Reddy said that YCP and TDP were responsible for the Ramatirtham incident. Apart from movie ticket prices, what about Sankranthi bus ticket prices and temple darshan ticket prices? BJP leader Vishnuvardhan Reddy questioned.