ఏపీలో హిందువులపై దాడులపై జీవీఎల్, టీజీ వెంకటేష్ ఫైర్; జగన్ సర్కార్ కు వార్నింగ్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసిపి సర్కారుపై ప్రతిపక్ష పార్టీలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నాయి. టిడిపి నేతలు వైసీపీ పై దాడి చేస్తుంటే, మరోపక్క బిజెపి నేతలు సైతం జగన్ సర్కార్ పై మాటల దాడిని పెంచాయి. తాజాగా ఎంపీ టీజీ వెంకటేష్ వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆలయాలపై దాడులు పెరిగాయని పేర్కొన్నారు. కర్నూలులో మీడియాతో మాట్లాడిన రాజ్యసభ సభ్యులు టీజీ వెంకటేష్ వైసీపీ ప్రభుత్వం పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

GVL Narasimha rao and TG Venkatesh fire on attacks on Hindus in AP. He said it should not be forgotten that the YSRCP government survived with the blessings of the BJP.