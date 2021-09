72 వేల కోట్ల హెరాయిన్ వెనుక తాడేపల్లి బిగ్ బాస్; ఏపీ మద్యంలోనూ ఆ డ్రగ్స్ : బోండా ఉమ సెన్సేషన్

Andhra Pradesh

తెలుగు రాష్ట్రాలను డ్రగ్స్ రాజకీయాలు కుదిపేస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ డ్రగ్స్ మాఫియా రెచ్చిపోతోందని, ఇక ఈ డ్రగ్స్ మాఫియా వెనుక అధికార పార్టీ నేతలు ఉన్నారని పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఏకంగా సీఎం జగన్ నే టార్గెట్ చేసి మరీ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి టిఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ను డ్రగ్స్ వ్యవహారంలో టార్గెట్ చేసి దుమారం సృష్టించగా, ఇక ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ ని టార్గెట్ చేస్తూ టిడిపి నేతలు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు.

TDP leader Bonda Uma targeted jagan and ysrcp in drugs case. Bonda Uma allegated that Tadepalli Bigg Boss behind Rs 72,000 crore heroin. Bonda Uma sensation that drugs are using in the ap manufacturing liquor also.