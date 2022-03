హైకోర్టు తీర్పుపై బొత్సా సంచలనం: మూడు రాజధానులపైనా ఏపీ మంత్రి కీలకవ్యాఖ్యలు

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మూడు రాజధానులు, సీఆర్డీఏ పై హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు పై వైసీపీ మంత్రులు స్పందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే వైసీపీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ క్షుణ్నంగా పరిశీలించిన తరువాత ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందని వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే . ఇక తాజాగా పురపాలక శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ కోర్టు తీర్పుపై స్పందించారు.

Minister Botcha sathyanarayana said the next decision would be taken after considering the High Court verdict. Minister botcha said that the government decision wouldn't change on three capitals.