చంద్రబాబుకు ఏపీలో పర్మినెంట్ అడ్రెస్ ఉందా? లోకేష్ పైనా మంత్రి బొత్సా విమర్శలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సామాజిక న్యాయభేరి పేరుతో బస్సు యాత్ర సాగించాలని నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ నేపథ్యంలో సామాజిక న్యాయభేరి బస్సుయాత్ర ఏర్పాట్లపై శ్రీకాకుళం జిల్లా వైసీపీ నేతలతో మాట్లాడిన మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై, నారా లోకేష్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. టిడిపి హయాంలో ఏ సామాజిక వర్గానికి న్యాయం జరగలేదని బొత్స సత్యనారాయణ వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

Speaking on the arrangements for the samajika nyayabheri bus tour, Minister Botsa Satyanarayana lashed out at TDP chief Chandrababu and Nara Lokesh. Chandrababu is the person who does not have a permanent address in the AP.