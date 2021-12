తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో యువకుడి దారుణ హత్య; శరీర భాగాలు ముక్కలుగా చేసి రోజుకో భాగాన్ని...

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్ మండలం కొల్లాపూర్ లో ఒక యువకుడి హత్య స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది. నవంబరు నెల 24వ తేదీన నాగ సాయి అలియాస్ వెంకటేష్ అన్న 25 సంవత్సరాల యువకుడిని నలుగురు నిందితులు కలిసి హతమార్చిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

English summary

The incident in which a 25-year-old man was killed by four accused in East Godavari district has come to light recently. The four accused who killed the young man are cutting the body parts of the deceased into pieces and burning parts of it daily.