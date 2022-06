మహిళా కూలీల సజీవదహనం హృదయ విదారకం, ఇది ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమే: పవన్ కళ్యాణ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా తాడిమర్రి దగ్గర విద్యుత్ హైటెన్షన్ వైర్లు తెగి పడి ఆటో దగ్ధమైన ఘటనలో ఐదుగురు మహిళా కూలీలు సజీవ దహనం అయిన ఘటనపై జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. మహిళా కూలీలు సజీవ దహనం ఘటన తీవ్ర ఆవేదన కలిగించిందని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు.

వ్యవసాయ పనుల నిమిత్తం ఆటోలో వెళ్తుండగా ఆ వాహనంపై విద్యుత్ తీగలు పడి ఈ ఘోరం చోటు చేసుకుందని తెలిసిందని పేర్కొన్న పవన్ కళ్యాణ్ రెక్కల కష్టం మీద బతికే ఆ కూలీల కుటుంబాలలో చోటుచేసుకున్న హృదయవిదారకమైన ఈ విషాదం తన మనసును కలచి వేసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Janasena Party President Pawan Kalyan has expressed shock over the incident in which five women laborers were burnt alive in an auto burning incident near Tadimarri of Sri Sathya Sai district. Pawan slams This is the negligence of the government.