Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసిపి యువనేత బైరెడ్డి సిద్ధార్థ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ ను టార్గెట్ చేసి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక ఇదే సమయంలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను ఉద్దేశించి కూడా ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం చేస్తుందో చూద్దాం అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. తెలంగాణ రాజకీయాలలో జగన్ ప్రవేశిస్తే అక్కడ ప్రకంపనలు వస్తాయని బైరెడ్డి సిద్ధార్థ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Byreddy Siddharth Reddy commented that if Jagan enters Telangana politics, there will be tremors. Byreddy Siddharth Reddy commented that Pawan Kalyan is like a villain in the Rangam movie.