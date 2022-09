చంద్రబాబు నాయుణ్ని తక్కువ అంచనా వేయడానికి వీల్లేదు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబునాయుణ్ని రాజకీయాల్లో ఏమాత్రం తక్కువ అంచనా వేయడానికి వీల్లేదు. 2019 ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినంతమాత్రాన ఆ పార్టీ పనైపోయిందని, కేవలం 23 మంది ఎమ్మెల్యేలే గెలిచినంతమాత్రాన ఈసారి ఎన్నికల్లో కూడా అదేస్థాయిలో సీట్లు వస్తాయని అనుకోలేం. 2004లో కూడా ఇలాగే జరిగింది. 2009లోను ఓటమిపాలైనా 2014లో విభజిత ఏపీలో అధికారంలోకి రాగలిగారు.

English summary

He has four decades of experience in politics like no other.TDP is also not a party that collapses so suddenly