రాజధానిలో రెచ్చిపోతున్న కంకర దొంగలు .. దోపిడీ వెనుక వారు .. సుమోటో గా విచారణ కోరిన అమరావతి జేఏసీ

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో రోడ్ల తవ్వకం యధేచ్చగా కొనసాగుతుంది. ఒకపక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మూడు రాజధానులు ప్రకటన చేసిన నాటి నుండి అమరావతి ఉనికి ప్రశ్నార్థకం కాగా, ఇక తాజాగా రోడ్లు సైతం తవ్వి కంకర మాయం చేస్తున్న ఉదంతాలు విస్మయాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. అమరావతిలో రాత్రికి రాత్రే రోడ్లు మాయమవుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి లో కంకర దొంగలు విచ్చలవిడిగా రెచ్చిపోతున్నారు. రోడ్లను తవ్వి కంకర తరలించుకుపోతున్న అక్రమార్కుల తీరుపై స్థానిక ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Amaravati raods are disappearing overnight. In the state capital of Andhra Pradesh, Amaravati, gravel thieves are recently digged the road at moduga lingayapalem. Locals outraged on illegals digging roads and moving gravel and asked court to take this as suomoto.