జగన్ కు కేంద్రం మరో షాక్ -ఈసారి రైల్వే ప్రాజెక్టుల వంతు- పార్లమెంటులో తేల్చేసిన వైనం..

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి మూడేళ్లు దాటిపోయింది. ఇప్పటివరకూ చెప్పుకోదగిన స్ధాయిలో రైల్వే ప్రాజెక్టుల్ని కేంద్రం నుంచి సాధించుకోవడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందన్న విమర్శలు ఉండనే ఉన్నాయి. ఇదే సమయంలో కేంద్రం ఇస్తున్న ప్రాజెక్టులకు సైతం తమ వాటాగా విడదల చేయాల్సిన నిధుల్ని కూడా ఇవ్వకపోవడంతో అవి కూడా నిలిచిపోయే పరిస్ధితి వచ్చేస్తోంది. దీంతో ఇప్పటికే పలు విషయాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి షాకులిస్తున్న కేంద్రం.. తాజాగా రైల్వే ప్రాజెక్టుల విషయంలోనూ భారీ ఝలక్ ఇచ్చింది.

English summary

railway minister aswini vaishnaw on today said that there is no chance to take railway projects in ap due to non-cooperation from state govt.