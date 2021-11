బలహీనతల్లో వైసీపీ, టీడీపీ పోటాపోటీ- అందుకేనా కేంద్రం కూల్ ? -అసలు రీజన్స్ ఇవే

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీకి ఇచ్చిన ప్రత్యేక హోదా హామీ ముగిసిన అథ్యాయమంటూ మరోసారి కేంద్రం ఇవాళ పార్లమెంటులో చేసిన ప్రకటనతో రాష్ట్రానికి గతంలో ఇచ్చిన హామీల విషయంలోకేంద్రం వైఖరి తేటతెల్లమైపోయింది. ఆ మాటకొస్తే ప్రత్యేక హోదాయే కాదు ఏ ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చేందుకు బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే సర్కార్ సిద్ధం లేదని తేలిపోయింది. అంటే ఈ ఐదేళ్ల కాలంలోనూ తమకు ఎలాంటి రాజకీయ ప్రయోజనం లేని ఏపీలో ఎలాంటి హామీ కూడా నెరవేర్చేందుకు కేంద్రం ముందుకు రాదని తేలిపోతోంది. దీన్ని గమనిస్తే కేంద్రం నిర్లక్ష్యం వెనుక అసలు కారణాలు వేరే ఉన్నాయని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.

English summary

the union govement again seems to be complete its five year term without fulfilling any of the promises given to andhrapradesh earlier.