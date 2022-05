వైద్య ఆరోగ్యశాఖా మంత్రి విడదల రజిని ముందు అన్నీ సవాళ్ళే.. ఆదిలోనే అష్టకష్టాలు, అధిగమిస్తారా?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ తరువాత నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి విడదల రజినికి సమస్యలు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి. ఆదిలోనే అష్టకష్టాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఇటీవల ఏపీలో చోటు చేసుకున్న ఘటనలు మహిళా మంత్రి రజినికి పెద్ద తలనొప్పిగా తయారయ్యాయి. మహిళా మంత్రుల సమర్ధతకు సవాల్ విసురుతున్నాయి.

English summary

Health Minister Vidadala Rajini facing problems. The gang-rape incident at Vijayawada Hospital,Ruia Hospital boy dead body transportation issue, and the recent rape of a woman in Repalle are all throwing challenges to the efficiency of the minister.