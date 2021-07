సీఎం జగన్ ఇంటి ముట్టడి, ఛలో తాడేపల్లి ర్యాలీలతో సీఎం ఇంటి పరిసరాల్లో ఉద్రిక్తత , డ్రోన్లతో నిఘా!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కారు విడుదల చేసిన జాబ్ క్యాలెండర్ ను రద్దు చేసి నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ ను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ తమ నిరసన తెలియజేయడానికి వివిధ యువజన విద్యార్థి సంఘాలు చేపట్టిన ఛలో తాడేపల్లి కార్యక్రమం ఉద్రిక్తంగా మారింది. సీఎం జగన్ ఇంటి ముట్టడికి తెలుగుదేశం పార్టీ అనుబంధ విభాగాలు, తెలుగు యువత, టిఎన్ఎస్ఎఫ్ తో పాటుగా ఎస్ఎఫ్ఐ ,వివిధ యువజన, విద్యార్థి సంఘాలు, నిరుద్యోగ సంఘాలు ర్యాలీగా వెళ్లడంతో సీఎం జగన్ నివాసం పరిసరాల్లో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది.

జాబ్ క్యాలెండర్ కోసం ఛలో తాడేపల్లి.. జగన్ ఇంటి వద్ద భద్రత పెంపు, కొనసాగుతున్న అరెస్ట్ లు !

English summary

Today, the police arrested protested youth, student union leaders and youth leaders near the old toll gate tadepalli, who was attempting to seize Jagan's house. The situation became tense as police clashed with protesters.Police have set up surveillance with drones to monitor the situation in Tadepalli.