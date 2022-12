చంద్రబాబు కోసం 'జాతీయ రహదారి' వేస్తున్న కేసీఆర్?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని భారత రాష్ట్ర సమితిగా మార్చి జాతీయ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నరు ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు. నరేంద్రమోడీ-అమిత్ షా ద్వయాన్ని ఎదురించేందుకు, వారిని గద్దె దించేందుకే బీఆర్ఎస్ పనిచేస్తుందని కేసీఆర్ స్పష్టంగా ప్రకటించారు. ఆ దిశగా ఆయన తన పయనాన్ని, పార్టీ పయనాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.

English summary

