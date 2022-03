వీఓఏ ఆత్మహత్య; వైసీపీ నాయకుడి వేధింపులు; పోలీసులు స్పందించకపోవడం దారుణం: చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మచిలీపట్నంలో విలేజ్ ఆర్గనైజింగ్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తున్న నాగలక్ష్మి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానిక వైసీపీ నాయకుడి వేధింపులు తట్టుకోలేక మనస్థాపానికి గురైన విలేజ్ ఆర్గనైజింగ్ అసిస్టెంట్ నాగలక్ష్మి బలవన్మరణానికి పాల్పడిందని సమాచారం . కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో 37 సంఘాలకు బుక్ కీపర్ గా పనిచేస్తున్న నాగలక్ష్మి మండల వివోఏల సంఘం నేత కూడా, అయితే ఆమెను వేధింపులకు గురి చేసి, లంచాలు తీసుకుంటుందని ఆమె పై దుష్ప్రచారం చేసి ఆత్మహత్య చేసుకునే లాగా వైసీపీ నేత చేశారని ఆమె ఆత్మహత్య అనంతరం విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

English summary

Chandrababu blamed the harassment of the YSRCP leader for the VOA Nagalakshmi suicide in Machilipatnam. Chandrababu expressed impatience that the police did not respond even though she had lodged a complaint earlier.