ఏపీ డీజీపీకి చంద్రబాబు లేఖ : ప్రకాశం జిల్లా టీడీపీ కార్యకర్తలపై పోలీసుల వేధింపులపై ధ్వజం

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలపై కొనసాగుతున్న దాడులపై టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఏపీ డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ కు లేఖ రాశారు. ఈ లేఖలో ఆయన ప్రకాశం జిల్లా లింగసముద్రం పోలీసులు వైసీపీ నేతల ఆదేశాలతో మొగిలిచర్లకు చెందిన టిడిపి కార్యకర్తలను స్టేషన్ కు పిలిపించి వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న వారిలో 6 నుండి 10 ఏళ్ల వయసున్న చిన్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారంటూ ఆయన తన లేఖలో స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలపై నిత్యం వేధింపులు పెరిగిపోతున్నాయని ఆయన డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ కు రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు.

TDP chief Chandrababu Naidu has written a letter to AP DGP Gautam Sawang on the ongoing attacks on Telugudesam party workers in Andhra Pradesh. In the letter, he alleged that the Prakasam district Lingasamudram police had harassed Mogilicharla TDP activists with the orders of ysrcp leaders. In a letter to DGP Gautam Sawang, he said that harassment on Telugudesam party workers was on the rise in the state of Andhra Pradesh.