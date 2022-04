టీడీపీలో సీనియర్లకు షాకిచ్చిన చంద్రబాబు; ఆ వ్యాఖ్యల వెనుక బాబు వ్యూహం ఇదేనా!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మూలిగే నక్కమీద తాటికాయ పడ్డట్టు రోజుకో కొత్త సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్న తెలుగుదేశం పార్టీ, రాష్ట్రంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా కొనసాగడం కోసం విఫలయత్నాలు చేయాల్సి వస్తుంది. టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి వైసిపి ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ప్రజల్లోకి తీసుకు వెళ్లి, తెలుగుదేశం పార్టీకి అనుకూలంగా ప్రజా మద్దతును కూడగట్టాలని పార్టీ శ్రేణులకు చెబుతూనే ఉన్నారు. అయితే తెలుగుదేశం పార్టీలో కొంతమంది నేతలు మినహాయించి, మిగతా వారెవరూ యాక్టివ్ గా పని చేయడం లేదు.

English summary

Chandrababu gave shock to senior leaders who are silent in the party. He said that this time we are giving priority to the youth and those who are not working have no right to ask for priority.